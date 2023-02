Vestibular UEL 2024: descubra como funciona a prova de redação

Vestibular UEL 2024: tudo que você precisa saber sobre a prova de redação

O vestibular da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, é muito difícil e competitivo. Para garantir a sua vaga, você deve estudar e se manter informado sobre a estrutura da prova.

Muitos candidatos, por exemplo, não sabem que a redação possui um peso muito significativo na composição da nota final do vestibular.

Dessa forma, é fundamental que você se saia bem nessa seção da prova. Para te ajudar com esse objetivo que o artigo de hoje trouxe algumas dicas sobre a estrutura da redação do vestibular da UEL. Vamos conferir!

Redação UEL: a prova

A prova da UEL é dividida em quatro partes diferentes: conhecimentos gerais, língua portuguesa, literatura e língua estrangeira.

A estrutura da prova foi planejada para fazer com que o candidato precise acertar ao 26% das questões para ter a redação corrigida.

Redação UEL: estrutura do texto

Além da proposta em si, o candidato também recebe uma seleção de textos verbais e não verbais que deverão ser utilizados como base para a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo respondendo a pergunta do enunciado.

Caso a banca opte por voltar ao formato do vestibular 2020, não se desespere. A única diferença é que você pode escrever um ou dois textos a mais, mas sempre no mesmo formato.

Redação UEL: características

A sua redação deverá ser obrigatoriamente escrita em prosa, com o uso correto do português e seguindo as normas ortográficas.

Lembre-se de que, na prova da UEL, os textos base são fundamentais. Saiba que é importante que você insira alguns aspectos desses no seu texto. Ainda, a prova de redação da UEL avalia a criatividade do estudante. Dessa forma, busque utilizar repertórios criativos na sua redação, principalmente aqueles relacionados à filosofia e à sociologia, uma vez que essas duas matérias são muito valorizadas pelo exame como um todo.

É válido destacar também que a redação da UEL não possui uma estrutura definida. As propostas mais longas pode seguir a seguinte divisão de parágrafos: introdução – desenvolvimento – conclusão.

As respostas para as propostas curtas podem ser desenvolvidas da maneira que você desejar. Você não precisa seguir a estrutura supracitada, mas lembre-se de que as suas ideias devem se manter organizadas ao longo do texto.

Não se esqueça também de usar pontuação corretamente no seu texto, uma vez que a pontuação também integra os critérios de correção da prova.