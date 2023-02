Vestibular UEL 2024: tópicos de História que podem ser cobrados

Vestibular UEL 2024: o que pode cair na prova de História?

A UEL, Universidade Estadual de Londrina, recebe alunos de todo o Brasil. Isso porque, a instituição é considerada uma das melhores de todo o país, oferecendo um ensino gratuito e de qualidade.

Dentre as matérias cobradas no vestibular, história merece uma atenção especial dos candidatos que desejam conseguir uma boa pontuação na prova.

Assim, para que você consiga se preparar para a próxima edição do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre os tópicos de história que poderão ser cobrados com no vestibular da UEL. Vamos conferir!

Vestibular UEL 2024: estrutura

Antes de descobrirmos quais são os tópicos de história mais cobrados, precisamos ter em mente como é a estrutura do vestibular da UEL.

Normalmente, o vestibular da UEL é realizado em duas etapas e em datas distintas. A primeira fase do vestibular será aplicada no dia 5 de março de 2023. As provas serão formadas por 60 questões de múltipla escolha abordando temas estudados ao longo do ensino médio, incluindo história.

Vestibular UEL 2024: tópicos de história mais cobrados

A prova de história da UEL aborda, em questões amplas e normalmente interdisciplinares, o conceito de História, de historiografia, de tempo e de espaço.

Dentro da área de história antiga, a civilização grega é muito abordada. A civilização romana pode aparecer também, principalmente em questões sobre a ascensão e a queda do império romano.

Em relação à Idade Média, somente dois tópicos costumam ser abordados: o feudalismo e a transição do sistema feudal para o capitalismo.

Quanto à história moderna, o vestibular costuma contar com questões sobre as Grandes Navegações, as corporações de ofício, o Iluminismo, as Revoluções Burguesas e a Primeira Revolução Industrial. É válido ressaltar que esses tópicos são cobrados com maior ênfase nas provas de segunda fase.

Quanto à história do Brasil, é provável que apareçam questões sobre o fim do Pacto Colonial e a escravidão.

Por fim, dentro da história contemporânea, os tópicos mais cobrados pela prova são: a guerra fria, a ditadura militar, a globalização e o neoliberalismo.