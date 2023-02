Vestibular UFT 2023/1: resultados preliminares dos pedidos de isenção estão disponíveis

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) já divulgou os resultados preliminares dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023/2. Desse modo, os solicitantes já podem consultar a resposta da universidade por meio da página do Vestibular.

De acordo com o cronograma, o prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório já está aberto. Os interessados poderão interpor recursos até as 17h de amanhã, dia 10 de fevereiro. Após análise dos recursos, a universidade divulgará o resultado final da isenção em 15 de fevereiro.

Puderam solicitar a isenção membros de família de baixa renda que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e estudantes que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública.

Inscrições do Vestibular 2023/2

Conforme o edital de abertura, o período de inscrição para o Vestibular 2023/2 da UFT será das 9h do dia 17 de fevereiro às 17h do dia 6 de março. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor será de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), até o dia 7 de março.

A seleção dos candidatos será feita por meio da aplicação de uma prova presencial. De acordo com a UFT, a aplicação das provas está marcada para o dia 23 de abril de 2023.

Além de uma Prova de Redação, a universidade aplicará uma Prova de Conhecimentos composta por 76 questões objetivas sobre as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Ao todo, a UFT ofertará 766 vagas para ingresso de novos alunos em cursos de graduação de diversas áreas no segundo semestre letivo do ano.

