Vestibular Unesp 2023: quarta chamada é divulgada

Unesp divulga a lista com os aprovados na quarta chamada

O vestibular da Unesp é organizado pela Fundação Vunesp, a Fundação para o Vestibular da Unesp, e permite o acesso dos candidatos aprovados à Universidade Estadual Paulista.

No dia 17 de fevereiro de 2023, a Vunesp divulgou a lista dos aprovados em quarta chamada no vestibular 2023. Continue lendo o artigo de hoje para mais informações.

Como acessar a lista dos aprovados em quarta chamada?

A lista completa com os aprovados na quarta chamada do vestibular já pode ser acessada no site oficial da Vunesp.

De acordo com as orientações fornecidas, os candidatos aprovados deverão realizar a própria matrícula entre os dias 17 e 22 do mesmo mês de forma virtual.

Estatísticas do vestibular Unesp 2023

Participaram do vestibular Unesp 2023 mais de 67 mil candidatos, um número muito considerável. Foram oferecidas 7.680 vagas para ingresso em 2023 nesta edição do processo seletivo organizado pela Vunesp, o que resulta em uma relação de candidatos e vaga bastante concorrida, especialmente para alguns cursos da Unesp.

O curso de Medicina oferecido no campus da cidade de Botucatu liderou o ranking de concorrência no vestibular 2023, com uma relação total de 239,5 candidatos por cada vaga.

Depois do curso de Medicina em Botucatu, o segundo curso mais concorrido foi aquele de Psicologia, oferecido no campus de Bauru, com uma concorrência de 49,2 candidatos para cada vaga.

Unesp: as datas do vestibular 2023

A prova da primeira fase do vestibular da Unesp foi aplicada no dia 15 de novembro de 2022. Os aprovados na primeira fase fizeram, posteriormente, a segunda etapa de provas, que aconteceu no dia 19 de dezembro de 2022.

Não fui aprovado: e agora?

Tente ficar tranquilo: isso não é motivo para desespero. A Vunesp divulgou que agora, depois da divulgação da quarta chamada, os interessados poderão declarar interesse em reopção para cursos com vagas remanescentes. O processo pode ser feito no próprio site da Vunesp.