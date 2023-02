Vestibular unificado oferta vagas EaD em 6 universidades estaduais do Paraná

Seis universidades estaduais do Paraná estão ofertando vagas para Vestibular Unificado 2023 para ingresso em cursos na modalidade de Educação a Distância através da UVPR (Universidade Virtual do Paraná). Ao todo, estão sendo ofertadas 2.292 vagas.

Participam desse processo seletivo as seguintes instituições de ensino superior: Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unioeste); Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual de Maringá (UEM); Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP); Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Inscrições abertas

As inscrições para o Vestibular Unificado EaD 2023 já estão abertas. De acordo com o cronograma, os interessados deverão realizar as inscrições até 23h59 do dia 1º de março de 2023, exclusivamente por meio do site da UVPR.

O edital estabelece ainda, para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição. O valor da taxa é de R$ 92.

Ainda conforme o documento, a classificação dos candidatos contará com a aplicação de provas de conhecimentos gerais e de uma redação. O exame está previsto para o dia 19 de março e abordará assuntos referentes ao Ensino Médio.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Bela Vista do Paraíso, Cascavel, Cerro Azul, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, São João do Ivaí, Siqueira Campos, Telêmaco Borba e Umuarama.

O edital estabelece ainda que a divulgação do resultado do Vestibular Unificado EaD 2023 está prevista para ser feita a partir de 31 de março.

Acesse o site da UVPR para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Univesp recebe inscrições para o Vestibular 2023 até o dia 30 de março de 2023; saiba mais.