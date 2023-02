A ViaSoft possui 30 anos de uma trajetória repleta de resultados, reconhecimentos e celebrações. Trata-se de uma empresa que trabalha focada no sucesso de seus clientes e busca realizar tudo com muita qualidade e excelência. Nesta data, a companhia iniciou um novo processo seletivo e busca por pessoas talentosas para fazer parte do time. Confira, a seguir, os empregos disponíveis em caráter nacional.

Viasoft abre vagas de EMPREGO na região do Paraná

A Viasoft acredita que seus clientes são a razão central da existência de todas as suas atividades e através da qualidade entregue em todos os seus serviços, a companhia cresce diariamente. Estamos tratando de uma empresa especializada em oferecer soluções completas às melhores práticas de gestão empresarial.

A companhia oferece a todos os seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado, vários benefícios e um ambiente de trabalho com oportunidade de crescimento. Nesse momento, novas vagas de emprego foram anunciadas. Confira, a seguir.

Analista de Requisitos Sênior (Soluções em Varejo e Supermercados) – Pato Branco/PR;

Desenvolvedor de Android Pleno (Soluções em Materiais de Construção) – Paraná;

Analista de Testes Pleno (Soluções em Gestão de Pessoas) – Pato Branco/PR,B

Supervisor de Atendimento e Serviços – Laranjeiras do Sul/PR;

Automatizador de Testes Júnior (Soluções em Agronegócio) – Paraná;

Executivo de Vendas (Soluções em Pagamento de Benefícios) – Francisco Beltrão/PR;

Analista de Suporte Júnior (Soluções em Materiais de Construção) – Pato Branco/PR.

A seguir, acompanhe todas as informações sobre como efetuar a candidatura em um dos cargos anunciados e todas as orientações sobre as exigências e também requisitos da função almejada.

Como se candidatar

Para participar da seleção de candidatos, basta seguir as orientações disponibilizadas no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.