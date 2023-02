Vic Fangio assinou contrato de duas semanas para ajudar os Eagles a se prepararem para o Super Bowl

Coh Vic Fangio tem ajudado o Philadelphia Eagles se prepara para o Super Bowl LVII antes de iniciar seu novo trabalho como coordenador defensivo do Miami Dolphins.

Em vez de fazer as malas para se mudar para Miami, Fangio passou as últimas duas semanas no Arizona, no hotel do campo de treinamento da equipe de Filadélfia, ajudando águias treinadores e jogadores se preparam para enfrentar o chefes.

Fangio assinou um contrato de duas semanas com o águias depois Filadélfia bater o São Francisco 49ers no NFC Championship Game, disseram fontes da liga à ESPN.

Especificamente, ele ajudou a equipe ofensiva em seu processo de autoavaliação para se preparar para o jogo e forneceu informações sobre o Cidade de Kansas defesa que enfrentou duas vezes por ano enquanto treinador principal do Denver Broncos entre 2019 e 2021.

Estar contratualmente vinculado a Filadélfia durante este período significa que Fangio receberia um anel do Super Bowl caso o águias bater o chefes no domingo. Este seria o primeiro toque durante sua condecorada carreira de treinador.

Águias já haviam abordado o experiente Fangio em 2022

O águias tinha contatado Fangio no início deste ano para lhe oferecer uma posição de consultoria, mas ele preferiu manter sua agenda disponível para aproveitar o tempo longe do futebol.

Depois do Super Bowl, Fangio seguirá para Miami para assinar contrato com o golfinhos.

Fangio é técnico da NFL desde 1986, primeiro como treinador de linebackers do Saints, depois como coordenador defensivo do Panteras, Colts e texanos. Ele teve a chance de ganhar um anel como coordenador defensivo do 49ers mas eles perderam no Super Bowl XLVII para o corvos.

Fangio tinha um recorde de 19-30 em três anos como treinador principal do Broncos. Como coordenador, suas defesas terminaram oito vezes entre as 10 primeiras do campeonato. Denver terminou em oitavo lugar geral em 2021, sua última temporada como treinador principal.