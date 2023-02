Vida de solteira combina bem com Gisele Bündchen quando ela é vista nas ruas de Miami

Aalém de ter sido recentemente flagrado nas ruas de Miami após uma sessão de treino, super modelo Gisele Bündchen está se sentindo mais feliz do que nunca. Alguém poderia pensar que ela está sofrendo o divórcio com Tom Brady tanto quanto o quarterback, mas estaríamos errados nessa avaliação. Todos os sinais apontam para uma transição saudável da vida de casada para a vida de solteira de Gisele Bündchen, de acordo com uma fonte que é próxima a ela regularmente.

Na última quinta-feira, Bündchen foi flagrada nas ruas de Miami vestindo uma roupa de ginástica azul e óculos de sol. Ela parecia estar passeando com seu novo cachorro e realmente se divertindo. Essa nova aparição ocorre em um momento em que Gisele Bündchen estaria passando por um momento difícil após o divórcio. Mas nada poderia estar mais longe da verdade, ela está fazendo muitos novos projetos e aproveitando a vida com os filhos o máximo que pode. Tem sido movimentado para Gisele Bündchen durante o início de 2023.

A nova tentativa de Gisele de dominar o mundo da moda

Em sua tentativa de reviver sua carreira de modelo, Gisele Bündchen também tentará dominar completamente o mundo da moda como a supermodelo mais importante do mundo. Atualmente, tem sangue novo que veio atrás da Gisele e não sabe como é dividir a passarela com ela. Muitos até a veem como um modelo e têm profunda admiração por ela. Este novo recomeço de sua carreira dará a muitas dessas jovens supermodelos a chance de trabalhar com Bündchen.

Gisele também está muito feliz por estar morando em Miami, onde seus dois filhos irão à escola. Ficar perto de Tom Brady como pai de seus filhos também é uma parte importante do motivo pelo qual ela ainda sente estabilidade em sua vida, apesar de não ter mais um relacionamento romântico com ele. Compartilhar os mesmos objetivos para os filhos é a principal razão pela qual ela parece estar indo bem. Embora Tom Brady passou por uma fase difícil, ele também parece estar melhorando com sua nova vida como homem solteiro.