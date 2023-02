Vídeo: Alexander Volkanovski mostra encontro pós-luta com Islam Makhachev, planos para revanche em Abu Dhabi

Alexander Volkanovski está disposto a ir a Abu Dhabi para reencontrar Islam Makhachev.

No UFC 284, Makhachev foi para o quintal de Volkanovski em Perth, na Austrália, mantendo o título dos leves com uma vitória por decisão competitiva sobre o campeão dos penas. Na sequência, Volkanovski pressionou por uma revanche, sugerindo que se Makhachev não quiser, “nós sabemos o porquê”, e no sábado, Volkanovski divulgou um vídeo dos bastidores do UFC 284, mostrando os dois campeões conversando sobre uma possível revanche.

“Devemos fazer de novo? Talvez Abu Dhabi. Você merece um em Abu Dhabi. Minha vez de ser vaiado.

Makhachev e sua equipe são mostrados concordando com uma revanche, embora não digam necessariamente que será a próxima, simplesmente que estão abertos a uma revanche. Além disso, essa interação aconteceu antes de membros da equipe de Volkanovski acusarem o campeão dos leves de trapaça.

O UFC ainda não anunciou o que gostaria de fazer a seguir para os dois homens, mas Volkanovski tem outros negócios para resolver na divisão até 145 libras, já que Yair Rodriguez conquistou o cinturão interino dos penas no UFC 284. Makhachev, por sua vez, tem um uma série de outros contendores leves esperando, incluindo Beneil Dariush, Dustin Poirier e o vencedor da próxima luta Justin Gaethje x Rafael Fiziev.