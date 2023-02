Vídeo: Charisa Sigala foi operada após sofrer uma terrível luxação no tornozelo no BKFC KnuckleMania 3

Charisa Sigala irá para a cirurgia depois de sofrer uma terrível luxação no tornozelo em sua luta no BKFC KnuckleMania 3 na noite de sexta-feira.

A lesão ocorreu após Sigala ser derrubada pelo oponente Jayme Hinshaw e ela cair para trás com todo o peso do corpo caindo em cima da própria perna. Enquanto Sigala tentava se levantar, seu tornozelo estava quase torcido na direção errada.

Sigala fez um esforço para colocar o pé de volta no lugar enquanto lutava para se levantar na tentativa de continuar a luta, mas com a mesma rapidez com que se levantou, foi forçada a descer novamente.

Replays do BKFC mostraram o pé de Sigala essencialmente apenas pendurado em sua perna como resultado do deslocamento severo.

No sábado, o empresário de Sigala, Brian Butler, da Suckerpunch Entertainment, confirmou ao MMA Fighting que foi uma luxação no tornozelo e não uma fratura total na perna sofrida na luta. Independentemente disso, Sigala terá que passar por uma cirurgia para reparar os danos causados.

Quanto à luta em si, o resultado foi considerado um nocaute quando Sigala não conseguiu continuar com o final chegando a apenas 38 segundos do primeiro round.

Sigala estava programada para enfrentar a veterana do UFC Paige VanZant em sua próxima luta, mas a luta foi cancelada e nunca oficialmente remarcada.

A derrota para Hinshaw no BKFC KnuckleMania 3 derrubou Sigala para 1–4 em sua carreira de lutadora sem luvas.