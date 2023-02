A coletiva de imprensa do UFC 284 apresenta dois campeões e o presidente do UFC, Dana White, na manhã desta sexta-feira.

O campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, e o campeão dos penas do UFC, Alexander Volkanovski, juntamente com Yair Rodriguez, Josh Emmett, Jack Della Maddalena e Randy Brown, responderão a perguntas da mídia.

A coletiva de imprensa do UFC 284 está prevista para começar às 3h ET.