Vídeo de Bruce Willis surge da última vez que ele estava lúcido antes do diagnóstico de demência

Bruce Willis foi homenageado por todo o mundo que assistiu a seus filmes ao longo das décadas. Ele é considerado um tesouro nacional no Estados Unidos e um de Hollywood pessoas mais queridas. Sua família acaba de anunciar que, além do diagnóstico de afasia que recebeu no ano passado, os médicos também o diagnosticaram com demência frontotemporal. Esta é uma das formas mais comuns de demência em pessoas com menos de 60 anos e não tem cura. Pessoas que sofrem de demência passam por um momento muito difícil antes de finalmente sucumbir à doença.

Cada homenagem que foi postada on-line o levará à memória dos bons e velhos tempos, quando Bruce Willis era um herói de ação. Mas um clipe em particular se destaca do resto, é de um Comedy Central Roast em 2018 que a família de Bruce Willis organizou para ele. Neste evento, Willis teve pessoas como Joseph Gordon Levitt, Dom Irrera, Lil Ray, Jeff Ross, Nikki Glazer, Martha Stewart, Kevin Pollak, Edward Norton e Cybill Shappard contando piadas sobre Bruce Willis. Suas três filhas mais velhas e a ex-esposa Demi Moore também compareceram ao evento. Foi uma noite memorável que nos deu o melhor de Bruce no meio da multidão por uma das últimas vezes.

O sinistro discurso de Bruce Willis no Roast

Depois que todos contam suas piadas durante esses assados, o assado sobe ao palco e se vinga de todos que zombaram dele. O discurso de Bruce Willis foi memorável, mas suas palavras finais foram um pouco perturbadoras agora que ele tem seu diagnóstico de demência. Isso é o que Bruce Willis disse: “Nada pode me derrubar. Fui atacado por terroristas, asteróides, críticos de cinema, críticos de música, advogados de divórcio, calvície masculina e nada disso me impediu porque ainda sou Bruce f – – rei Willis!”

Agora que sabemos que nunca mais veremos aquele Bruce Willis, podemos pelo menos ficar tranquilos sabendo que teremos seus filmes vivendo para sempre. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é rezar para que essa doença de demência não o faça sofrer muito e ele possa aproveitar o tempo com uma família que o ama. Dê uma olhada no clipe em questão e deixe-nos saber seus pensamentos.