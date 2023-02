Vídeo de provocação de Billie Eilish para promover seu perfume no Dia dos Namorados

Billie Eilish foi à mídia social na sexta-feira para compartilhar um vídeo de si mesma posando de lingerie.

A famosa cantora postou o clipe para promovê-la Dia dos Namorados fragrância para seus mais de 108 milhões de seguidores no Instagram.

Eilish pode ser visto segurando um frasco de perfume em um vídeo borrado.

“Compre Eilish no Dia dos Namorados”, dizia a legenda, com o vídeo recebendo mais de 1,4 milhão de curtidas.

Não é seu primeiro post de flagrante

A famosa estrela pop postou imagens de si mesma encharcada em novembro em sua tentativa de promover seu perfume Eilish No. 2.

“Eu não poderia estar mais feliz com cada parte disso”, escreveu ela em seu post no Instagram.

“Estou muito animado para você tê-lo.”

A ascensão meteórica de Billie Eilish

Eilish é artista musical profissional há apenas seis anos, tendo estreado aos 14 anos em 2016. Ela alcançou a fama graças ao seu single ‘Ocean Eyes’, que se tornou um sucesso.

O irmão dela, O’Connell testemunhouproduziu música para seu álbum ‘Don’t Smile at Me’, lançado em 2017.

Dois anos depois, lançou seu primeiro álbum de estúdio, ‘When We All Fall’, graças ao qual recebeu dois prêmios Grammy nas categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum Pop Vocal.

Ela também conseguiu ganhar um Oscar, um Globo de Ouro e um Grammy pela música criada para o último sucesso de bilheteria de James Bond, ‘No Time to Die’.