Vídeo do dia da mídia do UFC 284

No dia da mídia virtual do UFC 284, uma série de lutadores competindo no evento pay-per-view de sábado em Perth, Austrália, falará com a mídia.

Na luta principal do UFC 284, o campeão peso-leve Islam Makhachev defende seu cinturão contra o campeão peso-pena Alexander Volkanovski. O evento co-principal é uma luta pelo título interino dos penas entre Yair Rodriguez e Josh Emmett.

Programados para aparecer no dia da mídia estão os seguintes lutadores (todos os horários do Australian Western Standard Time):

10h: Tyson Pedro

10h15: Jimmy Crute

10h30: Randy Brown

10h45: Josh Emmett

11h: Alexander Volkanovski

11h15: Justin Tafa

11h30: Jamie Mullarkey

11h45: Yair Rodriguez

12h: Josh Culibao

12h15: Shannon Ross

12h45: Jack Jenkins

13h: Jack Della Maddalena

13h15: Islam Makhachev

13h30: Shane Young