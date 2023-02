Vídeo do UFC 284: Joshua Culibao supera chute giratório na virilha para estrangular Melsik Baghdasaryan

Joshua Culibao se recuperou de um golpe baixo de forma impressionante.

Não parecia que a luta estava indo para o lado de Culibao depois que o oponente Melsik Baghdasaryan o acertou com um chute giratório bem entre as pernas no final do primeiro round, mas Culibao se recuperou e agarrou um mata-leão no segundo round para ter sua mão levantado no UFC 284 no sábado.

Veja a finalização rápida de Culibao acima.

Ambos conhecidos por suas proezas na trocação, Culibao e Baghdasaryan fizeram um primeiro round competitivo em pé. No entanto, o golpe mais notável do quadro ocorreu quando chutes simultâneos foram lançados e um Baghdasaryan giratório acertou o calcanhar direto na virilha de Culibao.

O lutador australiano, talvez não querendo decepcionar a torcida da casa, levou apenas alguns minutos para se recuperar e conseguiu continuar quando o primeiro round chegou ao fim. No segundo round, ele acertou um jab que feriu Baghdasaryan e imediatamente partiu para o mata-leão que interrompeu a luta aos 2:02 do round.

“Foi muito ruim”, disse Culibao sobre o golpe baixo em sua entrevista pós-luta. “Era como um daqueles em que você precisa descobrir se eles ainda estão lá.”

Culibao (11-1-1) já venceu três lutas consecutivas na lotada divisão dos penas do UFC. Ele está em uma seqüência invencível de quatro lutas, incluindo um empate dividido contra Charles Jourdain em outubro de 2020.

Baghdasaryan (7-2) perde pela primeira vez em três lutas no UFC.