Vídeo do UFC 284: Loma Lookboonmee finaliza com um mata-leão e conquista a primeira vitória por finalização

Loma Lookboonmee está expandindo seu arsenal.

A ex-kickboxer e atual peso-palha do UFC garantiu a primeira vitória por finalização da carreira neste sábado, finalizando Elise Reed (6-3) com um mata-leão no segundo round da luta do UFC 284, neste sábado, na RAC Arena, em Perth , Austrália.

Assista ao final acima.

O primeiro round foi como o esperado, com os dois lutadores procurando ficar em pé e se conectar com os golpes. Os chutes nas pernas de Lookboonmee foram particularmente eficazes. Surpreendentemente, foi Lookboonmee (8-3) quem levou a melhor na luta no final da rodada, bloqueando uma viagem e derrubando Reed. Reed rapidamente reverteu e começou a trabalhar da posição superior por cerca de 90 segundos antes de a campainha soar.

Lookboonmee não se esquivou do grappling quando ela se esquivou de um soco no início do Round 2 e imediatamente pegou as costas de Reed antes de jogá-la no tapete. A partir daí, o único representante da Tailândia no UFC atacou com um estrangulamento e garantiu a finalização aos 44 segundos do segundo round.

Antes dessa vitória, a única finalização de Lookboonmee foi um nocaute em sua segunda luta profissional. Ela havia vencido quatro de suas primeiras seis lutas no UFC, todas por decisão.

Reed perde por finalização pela primeira vez e vê seu recorde no UFC cair para 2-3.