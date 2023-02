Vídeo: Greg Hardy provocado por Josh Watson no segundo round da luta Knucklemania 3

A estreia do veterano do UFC Greg Hardy deu terrivelmente errado quando ele acertou um gancho de esquerda de Josh Watson no Knucklemania 3.

Hardy estava desmaiado apenas 19 segundos após o segundo round de sua estreia no peso pesado do BKFC, vítima pela segunda vez da poderosa mão esquerda de Watson.

Confira abaixo o acabamento.

Watson machucou gravemente o veterinário do UFC e da NFL no primeiro round com o mesmo soco. Apenas as cordas salvaram Hardy de acertar a tela no final da primeira, quando Watson abriu um gancho de esquerda, e o árbitro Dan Miragliotta deu a ele uma contagem de 10 com razão. A campainha tocou antes que Watson pudesse terminar o trabalho, mas o padrão foi estabelecido.

Estimulado por um corte feio na sobrancelha esquerda que chamou a atenção do médico ao lado do ringue, Watson acelerou e finalizou rapidamente no segundo.

Hardy Jr. conquistou um recorde de 2 a 0 no boxe profissional em duas aparições após o fim de seu tempo no UFC, que ocorreu após uma derrapagem de três lutas.

Watson conquistou sua segunda vitória consecutiva no BKFC, após duas derrotas em suas duas primeiras partidas sem luvas.