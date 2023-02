Vídeo: Jake Paul e Tommy Fury fazem aposta ‘tudo ou nada’ antes da luta de boxe de domingo

Jake Paul é famoso por fazer apostas pré-luta com os adversários, e Tommy Fury não é diferente.

O lutador de 26 anos ofereceu uma proposta ainda maior para Fury com grandes apostas financeiras em disputa, lançando o desafio depois que Fury prometeu “você vai dormir em quatro rounds” durante uma coletiva de imprensa para a luta de domingo.

“Eu acho que nós fazemos um acordo, já que você está tão confiante,” Paul respondeu. “Acho que chegamos a um acordo. Se você ganhar, pagarei o dobro do que já estou pagando. Mas se eu ganhar, eu pego tudo que estou te pagando.

“Com acordo ou sem acordo já que você está tão confiante. Negociar ou não negociar? Eu quero sacudir isso.”

Paul ganhou apostas anteriores contra Tyron Woodley, que acabou com uma tatuagem de Jake Paul, e Anderson Silva, que concordou em apoiar a ideia do sindicato de seus lutadores.

Paul se levantou e ofereceu um aperto de mão no acordo, e Fury também se levantou enquanto os lutadores continuavam latindo um para o outro no palco.

Enquanto isso continuava, o pai e treinador de Fury, John Fury, aceitou a aposta em nome de seu filho – e garantiu que a oferta fosse legal e vinculativa.

“Você está negociado – você tem um acordo”, John Fury gritou. “Tudo ou nada. Você conseguiu. Só para confirmar, podemos ter isso por escrito, por favor, também? Porque você sabe o quê? Obrigado Jake, você está fazendo a nossa noite e ficar ainda melhor.”

Paul e Fury finalmente apertaram as mãos, mas o chilrear continuou com os dois lutadores tentando fazer um ao outro recuar fazendo um movimento enquanto outras pessoas no palco, incluindo o boxeador peso-pesado Derek Chisora, os mantinham separados.

A ordem foi finalmente restaurada e Paul prometeu que a aposta era legítima com contratos aguardando a assinatura de Fury.

“Vocês ouviram isso, senhoras e senhores, é um acordo”, disse Paul. “Na verdade, meus advogados já têm o contrato pronto. Sabe o que é engraçado, Tommy, é que seu pai concordou com o acordo antes de você. Seu pai é mais confiante do que você.

O pai de Fury então respondeu, rindo de uma aposta que poderia render a seu filho o dobro de seu salário.

“Se Jake Paul vence Tommy Fury, Tommy Fury não merece pagar”, disse John Fury.

A conversa de vaivém finalmente chegou ao fim com Paul e Fury ficando cara a cara durante um olhar intenso. Os lutadores acabaram se separando com planos para um confronto final durante a pesagem, que está marcada para as 4h30 ET / 1h30 PT no sábado na Arábia Saudita.