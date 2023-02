Vídeo: Jens Pulver é levado às lágrimas ao anunciar o Hall da Fama do UFC

Jens Pulver sempre colocou o coração na manga e não foi diferente, pois recebeu algumas das melhores notícias de sua vida.

“Lil Evil” estava transmitindo ao vivo no Twitch quando descobriu que é o mais novo induzido da classe 2023 do Hall da Fama do UFC, anúncio oficializado no sábado durante a transmissão do UFC 284.

O primeiro campeão dos leves do UFC ficou sem palavras, já que foi claramente pego de surpresa no momento.

Assista à reação emocional de Pulver acima.

“Cale a porra da boca”, disse Pulver. “Cale a boca, você está – cale a boca, você está falando sério?”

Pulver, de 48 anos, fez uma longa pausa para receber a homenagem e então trouxe seu filho para um abraço. Ainda lutando para compreender o anúncio, Pulver só conseguiu repetir “de jeito nenhum” várias vezes.

Uma estrela durante o período de boom do UFC nos anos 2000 e um dos maiores nomes a competir abaixo de 170 libras durante essa época, Pulver se junta à Ala Pioneira do Hall da Fama do UFC junto com nomes como Royce Gracie, Chuck Liddell, Ken Shamrock, Kazushi Sakuraba, e outros.

Para alguém que abriu caminho para inúmeros lutadores perseguirem o sonho impossível de ganhar a vida dentro do cage, é justo que Pulver tenha tido seu próprio momento de absoluta descrença no sábado.

“Você está falando sério?” Pulver disse. “Isso não é real.”