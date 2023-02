Vídeo: José Aldo supera Emmanuel Zambrano e conquista estreia no boxe profissional no Shooto

RIO DE JANEIRO — José Aldo iniciou sua carreira no boxe profissional com uma vitória no Brasil.

O ex-rei dos penas do UFC e WEC entrou no ringue pela primeira vez na noite desta sexta-feira no Rio de Janeiro e, apesar de não ter conseguido o nocaute que esperava, Aldo (1 a 0) dominou o boxeador argentino Emmanuel Zambrano (0 -4) em uma luta de 140 libras no evento principal do Shooto Boxing.

A luta foi marcada para seis rounds de três minutos. Aldo não mostrou pressa no início, mas sentiu o adversário nas primeiras rodadas. Ele pareceu encontrar seu ritmo no terceiro round, acertando um bom soco no corpo e subindo as escadas. A quarta rodada apresentou um breve momento em que Aldo e Zambrano trocaram de forma selvagem, mas nenhum deles conseguiu acertar um tiro certeiro. O técnico de Aldo, André Pederneiras, pediu que ele trabalhasse o corpo, mas a lenda do UFC não conseguiu acertar o alvo. No final, Aldo venceu confortavelmente por decisão unânime.

Aldo já tem sua próxima luta de boxe agendada. Ele deve enfrentar o também veterano do UFC Jeremy Stephens em uma luta de seis rounds no evento co-principal do Gamebred Boxing 4 em 1º de abril em Milwaukee. Aldo nocauteou Stephens em um round no UFC on FOX 30 em 2018.

Assista aos destaques da estreia de Aldo no boxe profissional abaixo, cortesia do UFC Fight Pass.

O co-evento principal contou com o ex-campeão meio-médio do Shooto Brasil Hernani Perpetuo lutando contra o também veterano do UFC Ildemar Alcântara em um confronto de 200 libras. O lutador da Nova União Perpetuo fez um knockdown no primeiro round, mas a paralisação por nocaute técnico veio na marca de 1:39 do segundo round, após uma mão direita balançar muito Alcantara.

O irmão de Ildemar, Iuri Alcântara, teve mais sorte na estreia no boxe profissional. Homem que derrotou nomes como Joe Soto, Brad Pickett e Wilson Reis durante sua carreira no UFC, Alcantara entrou em guerra com Johnny Eduardo por quatro rounds de três minutos, vencendo na decisão dividida.

O veterano do Bellator Marlon Sandro também competiu no card em sua primeira luta profissional desde que deixou a prisão por uma tentativa de assassinato de sua então noiva Tayssa Wuensche. Preso em abril de 2022 – e tendo enfrentado várias outras acusações de violência doméstica no passado – Sandro passou apenas quatro meses atrás das grades pelo ataque a Wuensche. Sandro derrotou o ex-lutador do UFC Marcos Vinicius por decisão em uma luta de quatro rounds.