Vídeo: lutador cai de cima da jaula durante comemoração pós-luta

Os lutadores tomem nota: a parede da jaula não é para escalar e definitivamente NÃO é para ficar em pé.

Embora muitos lutadores tenham feito uso da gaiola para comemorações pós-luta, seja simplesmente sentado em cima com os braços erguidos em triunfo ou para ajudar com uma estonteante volta aos tatames, o lutador cazaque Teymur Zhaparov recebeu um duro lembrete de que não se deve brincar com os parâmetros da jaula.

Após sua vitória por decisão unânime sobre Zhakhongir Nazhmedinov no domingo em um show da Octagon League em Almaty, Cazaquistão, Zhaparov escalou a cerca e tentou se levantar apenas para escorregar e cair na cobertura da cerca e cair para fora.

Assista ao erro assustador acima.

Não está claro o que Zhaparov estava tentando fazer, mas, independentemente disso, acabou em desastre para o peso mosca. Felizmente, parece que Zhaparov saiu ileso e conseguiu sair timidamente.

A boa notícia para Zhaparov? Essa foi sua oitava vitória consecutiva e seu recorde profissional agora é de 12-3-1.

Para mais ação do Octógono 41, um replay gratuito do evento está disponível no YouTube.