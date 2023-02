Vídeo: Robert Whittaker fala sobre Khamzat Chimaev, Alex Pereira x Israel Adesanya 2

PERTH – O ex-campeão dos médios do UFC deveria competir no evento UFC 284 de sábado, mas mesmo que ele não esteja mais no card, muita coisa está acontecendo que chamou sua atenção.

Antes do evento pay-per-view de sábado, Whittaker se juntou a José Youngs do MMA Fighting para discutir o que ele tem feito, Khamzat Chimaev o chamou respeitosamente para uma luta recentemente, como ele se sente sobre o possível cartão amarelo, o campeão contra o campeão deste fim de semana atração principal entre o detentor do título dos leves Islam Makhachev e Alexander Volkanovski e como ele vê a luta pelo título de 155 libras de apostas altas, e a próxima luta pelo campeonato de 185 libras no UFC 287 em abril entre Alex Pereira e o duas vezes oponente de Whittaker, Israel Adesanya, em Miami , Flórida.

Whittaker também atualiza seus jogos Skyrim e Cyberpunk mais recentes, além de outros tópicos.

Assista à entrevista com Whittaker no vídeo acima.