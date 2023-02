Vídeo: Tommy Fury empurra Jake Paul depois de ficar cara a cara na pesagem

Tommy Fury lutou fisicamente contra Jake Paul em seu confronto final antes de enfrentar o domingo em Diriyah, na Arábia Saudita.

Os dois rapidamente ficaram cara a cara depois de pisar na balança, e Fury empurrou Paul antes que a segurança interviesse na pesagem cerimonial de sábado.

Paul, que pesava 183,6 libras, provocou Fury sobre não assinar um contrato para finalizar uma aposta que o vencedor leva tudo que ele fez na coletiva de imprensa do evento. Um Fury exaltado, que marcou 184,5, não ouviu nada disso e prometeu nocautear o YouTuber que virou boxeador.

“O tempo dele acabou”, disse Fury ao locutor Ray Flores, enquanto seu meio-irmão, o campeão de boxe peso-pesado Tyson Fury, aguardava com um enorme sorriso. “Amanhã à noite, seu tempo acabou. Jake Paul não estará mais no boxe. Vou acabar com esse homem em quatro assaltos.”

Paul não ficou impressionado com as travessuras do jovem Fury.

“Aquele homem está fechando”, disse Paul. “Ele está atuando no palco, ficando todo empolgado, tentando agir como seu irmão. Todos vocês vaiando, vocês são burros pra caralho também. Este é um boxeador profissional que está caindo. É fácil, é simples. Estou pronto, calmo, tranquilo e controlado, e é isso que eu faço.

“Ele nunca esteve em um momento como esse. Ele está tremendo. Você pode ver seus nervos correndo por seu sistema. Ele não consegue parar de se mover. estou tranquilo. Eu sou um verdadeiro assassino. Eu não tenho que fazer toda essa merda de atuação. Eu sou um cachorro de verdade. Eu sou de Ohio. Eu sou de Cleveland. Um cachorro de verdade.

Abaixo está o vídeo de Fury e Paul pesando. Eles se enfrentam em uma competição de oito rodadas que vai ao ar nos Estados Unidos no pay-per-view da ESPN+.

Depois disso, Paul checou com seu irmão mais velho, Logan Paul, e disse que Fury o “mergulhou”.