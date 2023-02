Vídeo ‘UFC 284 Countdown’ – MMA Fighting

O vídeo ‘UFC 284 Countdown’ destaca a melhor ação marcada para acontecer neste sábado na RAC Arena em Perth, na Austrália.

Na luta principal, o campeão peso-leve do UFC, Islam Makhachev, coloca seu cinturão em jogo contra o campeão peso-pena Alexander Volkanovski, no próprio quintal dos “Grandes”. O título dos leves não é a única coisa em jogo, já que Volkanovski e Makhachev são atualmente os dois melhores lutadores peso por peso do mundo, tornando esta uma superluta não apenas pelo cinturão, mas pelo título de Melhor Lutador. No mundo.

No co-evento principal, os principais contendores Yair Rodriguez e Josh Emmett disputam o cinturão interino dos penas e o direito de enfrentar Volkanovski em seguida, assim que o campeão fechar negócio com Makhachev. Esta é a primeira chance de ambos os homens pelo ouro do UFC e com uma série de candidatos em ascensão subindo na classificação dos penas, pode muito bem ser a última para quem perder no sábado.

Confira a contagem regressiva do UFC 284 acima.