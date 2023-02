Vídeo: UFC 284 ‘Fight Motion’ destaca batalha épica entre Islam Makhachev e Alexander Volkanovski, triunfo de Yair Rodriguez

Islam Makhachev e Alexander Volkanovski lutaram por séculos.

Em um duelo de campeão contra campeão no UFC 284, que foi anunciado como os 2 melhores lutadores peso por peso em todos os confrontos de MMA, foi Makhachev quem saiu vitorioso após cinco rounds muito disputados. Volkanovski recebeu muitos elogios após a luta, que já é um dos primeiros candidatos a Luta do Ano.

Assista à edição UFC 284 de “Fight Motion” acima para reviver alguns dos momentos mais dramáticos do evento principal.

Também aparece no vídeo Yair Rodriguez conquistando o título interino dos penas com a melhor performance de sua carreira contra Josh Emmett, Jack Della Maddalena mostrando os incríveis instintos de finalização que o tornaram um dos nomes mais quentes da divisão dos meio-médios, Jimmy Crute montando um retorno impressionante contra Alonzo Menifield para salvar um empate, e mais destaques do card de 11 lutas da Austrália.