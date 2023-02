Vídeo UFC 284: Kleydson Rodrigues derrete Shannon Ross em 59 segundos com socos brutais

Kleydson Rodrigues e Shannon Ross se enfrentaram mais na pesagem do que na luta preliminar do UFC 248.

Apenas 59 segundos depois que os dois se enfrentaram no octógono, Rodrigues foi declarado vencedor por nocaute técnico após uma enxurrada de socos que forçou a intervenção do árbitro na RAC Arena em Perth, Austrália.

Confira abaixo o acabamento.

Rodrigues precisou compensar uma falha na balança quando chegou a 127 libras, uma acima da marca de 126 libras permitida para lutas fora do título dos moscas.

Infelizmente, a falta de peso de Rodrigues o torna inelegível para um bônus de desempenho.

Ross nunca saiu do portão quando Rodrigues acertou uma joelhada voadora em seu estômago e seguiu com uma rajada de socos. Um gancho de esquerda machucou Ross visivelmente, e Rodrigues aproveitou com um par de ataques giratórios que poderiam ter selado o acordo se a jaula não estivesse no caminho. No segundo em que Rodrigues recuperou o equilíbrio, ele desferiu nada menos que 10 socos enquanto Ross murchava.

O veterinário do Contender Series, Rodrigues, volta à coluna de vitórias após uma derrota para CJ Vergara em sua estreia no octógono. Ross, que sofreu uma grave emergência médica durante sua audição para a Contender Series, falha em sua estreia no UFC.