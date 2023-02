Vídeo UFC Vegas 69: Philipe Lins bate Ovince Saint Preux por nocaute em 49 segundos

Philipe Lins estava em sua melhor forma no sábado.

O meio-pesado brasileiro precisou de apenas 49 segundos para nocautear o veterano Ovince Saint Preux com uma rajada de socos na preliminar do UFC Vegas 69.

Assista ao final rápido acima.

Logo no portão, Lins veio furioso em direção a “OSP”. Ele tocou Saint Preux cedo e o veterano de 26 lutas do UFC nunca se recuperou, já que tudo o que ele pôde fazer no restante da luta foi levantar os braços para tentar parar a barragem. Lins continuou a balançar descontroladamente, mas foi preciso o suficiente para manter o Saint Preux na defensiva. Com Lins continuando a acertar golpes sem resposta, o árbitro Mark Smith não teve escolha a não ser intervir para a defesa.

Lins (16-5) está agora 2-2 no UFC e 2-0 desde que caiu para os meio-pesados. O campeão peso pesado do PFL de 2018 registrou vitórias consecutivas contra Saint Preux e Marcin Prachnio.

Para Saint Preux (26-17), esta é a terceira vez em suas últimas quatro lutas que ele perde por nocaute, e a primeira vez que ele não consegue passar do primeiro round desde uma derrota por finalização para Ilir Latifi em fevereiro de 2018 .