Vince McMahon está pedindo demais para vender suas ações da WWE?

Vince McMahon tem sido alvo de escândalos ultimamente e parece que o último recurso é vender sua participação na WWE.

Segundo especialistas, não será um processo simples, já que, segundo Lucas Shaw, o magnata estaria pedindo uma fortuna para vender sua participação na empresa de luta livre mais bem-sucedida do mundo.

A Bloomberg publicou que McMahon estaria pedindo 9 bilhões de dólares por suas ações, mas seria um preço conveniente para esse personagem finalmente se livrar da empresa porque, embora ele seja o homem que fez da liga o que é, ele também meteu-o em vários problemas que mancharam a sua imagem.

Quem está interessado em comprar a WWE?

Vários nomes surgiram interessados ​​em pagar a quantia que McMahon está pedindo para sua empresa. Entre eles está um de seus principais concorrentes: Tony Khan, que é presidente da All Elite Wrestling (AEW). Ele é filho de Shahid Khan, dono do Jacksonville Jaguars da NFL e do Fulham da Premier League e de outras empresas de varejo.

Mas também há interesse de empresas estratégicas de nível multinacional, como Netflix Inc. e Walt Disney Co. Ambas as empresas não teriam sido incentivadas a investir devido à imagem de McMahon estar ligada a alguns gestos irresponsáveis ​​e desordenados de seus lutadores. Junto com eles, um grupo acionário da Arábia Saudita também está interessado.

Valores do proprietário da WWE:

Vince McMahon: $ 2.552.969.558;

Stephanie McMahon: $ 170.842.415;

Linda McMahon: $ 50.320.030;

Kevin Dunn: $ 24.205.410;

Nick Khan: $ 13.837.200:

Frank Riddick: $ 10.931.948;

Paul Levesque: $ 8.323.822

.

Enquanto o valor total estimado da empresa é de US $ 6,5 bilhões.

Vince McMahon é o fundador da WWE, que está no mercado desde 1980 e é a empresa de luta livre mais reconhecida do mundo.