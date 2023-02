Vinicius recebe ódio durante momento de respeito às vítimas turcas e sírias de torcedor do Osasuna

Vinicius Jr. jogou bem contra o Osasuna, porém, isso não impediu que um torcedor furioso gritasse em um momento de silêncio quando prestavam homenagem às vítimas turcas e sírias, houve um som sinistro porque o estádio estava em completo silêncio, apenas que o silêncio seja interrompido por um torcedor desrespeitoso gritando “Vinicius, seu filho da puta!”

Vinicius é um jogador-chave do Real Madrid e tem merecido muita atenção devido às suas habilidades de jogo, infelizmente, essa atenção tem um preço, pois ele tem sido um alvo para insultos e, nos piores casos, calúnias raciais.

Antes do início do jogo, quando os jogadores se abraçaram no círculo central para observar um minuto de silêncio em respeito às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria, um torcedor na arquibancada gritou para ele: “Vinicius, seu filho da puta. ” O insulto provocou risos entre alguns torcedores, mas também foi repudiado por outros torcedores do time da casa.

Uma noite frustrante para Vinicius

Até então, Vini só havia dado a camisa de treino para uma criança na arquibancada. Porém, os gritos contra ele continuaram e toda vez que ele tocava na bola, os torcedores o vaiavam ruidosamente antes do intervalo, ele teve uma briga com Moi Gomez no final do primeiro tempo.

Após cartão amarelo para Moncayola por falta sobre o brasileiro, Vini e Gmez se enfrentaram e começaram a gritar furiosamente um com o outro a poucos centímetros de distância. Enquanto nas arquibancadas do El Sadar houve 5 minutos de apitos contínuos para o Vini.

Os dois jogadores se enfrentaram, se insultaram e Vini ameaçou dar uma cabeçada no rival. Ambos foram advertidos.

Vinicious Jr. insulta o árbitro

Em outra jogada, Vini cobrou falta de Moi Gmez na lateral, mas o árbitro não sancionou. Vini então enlouqueceu e gritou alto para o árbitro Munuera Montero: “Vá se foder, seu filho da puta”. A transmissão da TV capturou o momento em que Vinicius insultou o árbitro, mas o árbitro não reconheceu o insulto e a partida continuou.