Viola Davis se torna a mais recente ganhadora do EGOT com vitória no Grammy

Viola Davis acaba de ingressar em um clube exclusivo no mundo do entretenimento … tornando-se a 18ª vencedora do EGOT na história, isso depois de arrebatar um Grammy e dar uma reação emocionante.

A atriz concorreu a Melhor Livro de Áudio, Narração e Gravação de Contação de Histórias pela narração de seu livro de memórias, ‘Finding Me’, que acabou de ser selecionado como o vencedor durante o programa de pré-transmissão que está em andamento agora.

Ela foi lá para seu discurso de aceitação e recebeu aplausos estrondosos quando disse enfaticamente e simplesmente: “Eu simplesmente EGOT!” De fato, ela fez … e agora ela está na lista.

Viola se junta a outras 17 que vieram antes dela, incluindo duas outras mulheres negras… Whoopi Goldberg, que recebeu a homenagem em 2002 com seu prêmio Tony, e Jennifer Hudson – que atingiu esse marco no ano passado com seu próprio Tony.

Outros destinatários do EGOT incluem John Legend, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Richard Rodgers, Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Jonathan Tunick, Marvin Hamlisch, Scott Rudin, Mike Nichols, Andrew Lloyd Webber, Robert Lopez, Tim Rice e Alan Menken.

Viola, é claro, ganhou um Oscar por seu trabalho em ‘Fences’, dois Tonys por ‘Fences’ (a peça teatral) e ‘King Hedley II’, um Emmy por ‘How To Get Away with Murder’… e agora esse.