Vírus atinge o PSG apenas três dias antes do jogo contra o Bayern de Munique

Ba sorte do anúncio tem atormentado PSG para todo o ano de 2023. Depois de um difícil retorno à normalidade após a Copa do Mundo e uma série de lesões, agora é um vírus que está atrapalhando Christophe Galtierpreparativos do time para o jogo contra o Mônaco, no sábado, embora a maior preocupação esteja relacionada ao confronto no meio da semana com Bayern de Munique.

O RMC Sport informa que há um vírus circulando no vestiário do PSG que pode afetar a escalação do técnico francês contra Mônaco. Vários jogadores têm vomitado, têm dores de estômago e sofrem de fadiga geral. Esses problemas estão chegando no pior momento para o Ligue 1 líderes.

Sua forma doméstica não tem sido muito impressionante ultimamente, e Mônaco são uma equipe que sempre lhes causou problemas nos últimos anos.

A delegação parisiense chegou ao sul da França, permanecendo entre Nice e Mônaco. O RMC informou na manhã de sábado que alguns jogadores estão sofrendo de um vírus intestinal.

A extensão disso inclui os já mencionados vômitos, dores de estômago e fadiga. A gravidade do vírus ainda não é conhecida, mas Galtier pode ser forçado a modificar seu time titular, além de reformular seus planos para o confronto da Liga dos Campeões com os campeões alemães.