Visita surpresa do presidente dos EUA, Joe Biden, a Volodymyr Zelensky em Kiev

vocêS presidente Joe Biden fez uma visita não anunciada na segunda-feira à Ucrânia para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelenskyyum gesto de solidariedade que ocorre dias antes do aniversário de um ano da invasão russa ao país.

Imagens capturadas por A Associated Press mostrou como Biden teve uma breve experiência em primeira mão do terror com o qual os ucranianos viveram por quase um ano, enquanto sirenes de ataques aéreos uivavam sobre a capital no momento em que ele e Zelenskyy estavam saindo do domo dourado Catedral de São Miguelque visitaram juntos.

Parecendo solenes, eles continuaram imperturbáveis ​​enquanto depositavam uma coroa de flores e faziam um momento de silêncio no Muro da Memória em homenagem aos soldados ucranianos mortos desde 2014.

O presidente dos EUA, Joe Biden, faz uma declaração ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, no Palácio de Mariinsky.LAPRESSE

A visita à Ucrânia ocorre em um momento crucial da guerra, já que Biden busca manter os aliados unidos em seu apoio à Ucrânia já que a guerra deve se intensificar com ambos os lados se preparando para as ofensivas da primavera.

Em Kiev, Biden anunciou mais um meio bilhão de dólares em assistência dos EUAincluindo projéteis para obuses, mísseis antitanque, radares de vigilância aérea e outros auxílios, mas nenhum novo armamento avançado.

A missão de Biden com sua visita a Kiev, que antecede uma viagem programada a Varsóvia, na Polônia, é ressaltar que os Estados Unidos estão preparados para ficar com a Ucrânia “por quanto tempo for necessário” para repelir as forças russas, mesmo quando as pesquisas de opinião pública sugerem que o apoio dos EUA e aliados para fornecer armamento e assistência econômica direta começou a diminuir.

Para Zelenskyy, o simbolismo de ter o presidente dos EUA lado a lado com ele em terras ucranianas à medida que o aniversário se aproxima não é pouca coisa, pois ele estimula os aliados dos EUA e da Europa a fornecer armamento mais avançado e acelerar o ritmo de entrega.