Vitória da era Guardiola do Manchester City com o menor percentual de posse de bola: apenas 36,4!

Tele fato que Cidade de Manchester invadiu os Emirados para assumir a liderança da Premier League não é surpresa para ninguém. Arsenal provou ser um rival digno, mas cedeu a liderança no último quarto da partida. O que mais chama a atenção é que não terminaram com mais posse de bola que o adversário.

No Estádio Emirates, Arsenal não só desafiou no jogo, como também teve muito mais posse de bola. Cidade ficaram com 36,4 por cento, o segundo menor total da Pep Guardiola era reduzida a partidas nas duas principais competições: a Premier League e a Champions League. Para colocar isso em contexto, eles tiveram menos bola que seus adversários apenas 14 vezes em 319 jogos.

Aliás, é a sua vitória com menos posse de bola na Premier League, já que os 34,66pc que averbou contra Barcelona na temporada 2016/17, que resultou em uma vitória, foi na Liga dos Campeões.

Ganhar a posse de bola realmente não nos diz muito além de como as equipes são configuradas estilisticamente para jogar. É simplesmente um meio para um fim. Mas se há um treinador que levanta a bandeira por usar a posse de bola como forma de vencer, é Guardiolaum treinador que, diga-se de passagem, evoluiu muito o seu estilo.

Eles souberam lidar com o confronto contra Arsenal. No primeiro tempo, os Gunners pressionaram forte e Cidade teve momentos de pouco contato com a bola. Ao final dos primeiros 45 minutos a posse de bola era de 40pc.

Na segunda parte o domínio da bola tendeu a equilibrar-se entre os dois lados, mas Jack Grealishé o segundo e Erling HaalandO terceiro gol de Manchester permitiu que o time de Manchester dobrasse enquanto o Arsenal pressionava para tentar voltar ao jogo. Isso viu a posse cair um pouco mais para 36,4% no final.

Se olharmos a quebra por segmento de 15 minutos, há apenas um trecho em que Cidade dominou a bola. Após o intervalo, eles acumularam 62pc. Mas os dois subsequentes Cidade gols levaram o Arsenal a desistir quase completamente do controle. PepA equipa de ‘s passou a ter apenas 30pc de posse de bola no penúltimo segmento e 24pc (a mais baixa do jogo) no segmento final.

Continuando, é surpreendente quão pouco tempo Cidade gasto com a bola no terço final do campo. Apenas 11pc de tempo de posse. Comparado com Arsenal‘s 24pc.

Em vez disso, o que reforça o argumento de que a posse de bola não precisa ser sinônimo de vitória é o olhar para os gols esperados. Na partida, Cidade gerou chances um pouco melhores do que Arsenal. Seu xG cumulativo de 1,75 superou o de 1,62 de seus oponentes. Em outras palavras, um empate em um ou dois pontos teria sido justo, dada a qualidade das chances, mas os atuais campeões aproveitaram muito melhor.

A partida mostrou que Cidade também soube aproveitar sem ser o time dominante. Mas é certamente intrigante que eles tenham conseguido fazer isso dessa maneira.