Viúva de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, fecha processo de acidente em quase US $ 30 milhões

Vanessa Bryant acabou de receber muito mais dinheiro do condado de LA depois de sua vitória inicial de $ 15 milhões no ano passado … outros $ 13 milhões ou mais, na verdade, que agora representam seus filhos.

A viúva de Kobe Bryant fez um acordo com o condado de LA, totalizando um total de US$ 28,8 milhões – isso de acordo com seu advogado, que diz que isso resolve tanto a reclamação original de Vanessa quanto o prêmio subsequente… bem como quaisquer reivindicações futuras em potencial de suas filhas sobreviventes.

Não está claro quando, mas parece que Vanessa alterou seu processo inicial para adicionar Natalia, de 20 anos, Bianka, de 6 anos, e Capri, de 3 anos, como possíveis peticionários no futuro. Ou seja, se o suposto compartilhamento de fotos dos restos mortais de seu pai e irmã do acidente de helicóptero em 2020 lhes causou estresse crescente ao longo dos anos, eles poderiam escolher o momento certo e processar.

O advogado de Vanessa, Luis Li, disse: “Hoje marca o ponto culminante da corajosa batalha da Sra. Bryant para responsabilizar aqueles que se envolveram nessa conduta grotesca”. Ele acrescenta: “Ela lutou por seu marido, sua filha e todos aqueles na comunidade cuja família falecida foi tratada com desrespeito semelhante. Esperamos que sua vitória no julgamento e este acordo acabe com essa prática.”

Você deve se lembrar … Vanessa realmente foi a julgamento por causa disso, depondo com um testemunho emocionado sobre como a ideia de que as fotos dos restos mortais de Kobe e Gigi possivelmente vazaram publicamente a torturou – algo com o qual um júri concordou no final .

Eles concederam a ela $ 16 milhões … mas um mil foi derrubado depois devido a um erro administrativo. Vanessa e sua equipe haviam dito anteriormente que ela doaria o dinheiro para sua Fundação Esportiva Mamba & Mambacita – e, à luz disso, há mais por aí.