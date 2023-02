Vivara abre novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Vivara, fundada em 1962, nasceu com o compromisso de oferecer joias para a população brasileira. Nesta data, a empresa abriu novas oportunidades de emprego pelo Brasil. Confira, a seguir.

Vivara abre oportunidades de emprego no Brasil

A Vivara, localizada no maior centro comercial de São Paulo, é uma empresa especializada em fornecer joias para a população. Fundada em 1962, os produtos da companhia ganham cada vez mais espaço no mercado.

Atualmente, considerada uma das maiores empresas do setor de varejo do país, a companhia abriu oportunidades de emprego. Com atendimento padronizado e de alta qualidade, os profissionais são preparados para enfrentar desafios diariamente. Confira, a seguir.

Estoquista – Cuiabá / MT;

Estoquista (Afirmativa PCD) – Cuiabá / MT;

Estoquista – Santa Bárbara D’Oeste / SP;

Estoquista Volante – Contagem e Belo Horizonte / MG;

Vendedor (a) (Afirmativa PCD) – Vila Velha / ES;

Estoquista Inauguração – Olinda / PE;

Vendedor (a) – Curitiba / PR;

Auditor (a) Corporativo Interno – São Paulo / SP;

Analista de FP&A Corporativo – São Paulo / SP;

Vendedor (a) (Afirmativa PCD) – Mogi das Cruzes / SP;

Auxiliar de Produção – Manaus / AM;

Supervisor (a) de Vendas Inauguração (Afirmativa PCD) – São Paulo / SP;

Supervisor (a) de Loja (Afirmativa PCD) – Brasília / DF.

Como se candidatar

Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas de emprego disponíveis na companhia.

