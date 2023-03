Vivian Brady: filha de Tom Brady assumiu sua conta no IG

Tom Brady continua curtindo a aposentadoria, principalmente passando tempo com os filhos depois de mais de duas décadas de carreira no NFLagora sua filha Vivian assumiu sua conta no Instagram para mostrar os gatos que adotou.

“Poké é o meu nome. Beber da água da Vivi é o meu jogo”, ela mostrou no Instagram Stories de Brady, antes de esclarecer a todos que o quarterback não estava atrás do telefone.

“Aliás, aqui é a Vivi no telefone do meu pai.”

Tom Brady e seus filhos foram adotados e voluntários em um abrigo em Tampa Bay

Há cerca de um mês, surgiram notícias sobre Tom Brady e seus filhos como voluntários no abrigo de animais da Humane Society Tampa Bay, passando um tempo com seu companheiro de equipe Logan Ryan e sua família também.

Sua filha Vivian pode ser vista ao lado de seu irmão Benjamin aproveitando seu tempo com o lendário quarterback na Flórida.