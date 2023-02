Vladimir Putin treme incontrolavelmente durante reunião com Alexander Lukasenko, rumores de doença de Parkinson crescem

Sdesde o início de sua brutal invasão da Ucrânia, Vladimir Putin tem sido perseguido por acusações de que ele está escondendo uma doença grave, supostamente Mal de Parkinson, enquanto as imagens mostram sintomas mais perturbadores.

Vladimir Putin gerou mais rumores sobre sua saúde debilitada, já que imagens parecem mostrá-lo sofrendo de tremores nas mãos e nas pernas em uma reunião recente.

No vídeo divulgado no fim de semana, o presidente russo é visto descansando uma mão no peito enquanto a outra está fechada, alimentando preocupações de que ele possa ter a doença de Parkinson.

Mais adiante na filmagem, o homem de 69 anos cumprimenta o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko e parece instável em seus pés enquanto seu polegar parece estar em espasmo.

Visegrad24, que publicou pela primeira vez a filmagem online, disse que era “provavelmente o vídeo mais claro de algo errado com a saúde de Putin”, de acordo com o Daily Express.

Preocupações com a saúde de Putin

isso vem depois Coloque em alimentou especulações de que ele estava lutando secretamente contra a doença de Parkinson ou outra doença grave, pois parecia “instável e distraído” no culto de Páscoa.

O presidente russo tem se preocupado com sua saúde física e mental desde o início de sua invasão de Ucrânia em fevereiro de 2022.

Os especialistas sugeriram uma série de teorias que vão desde o câncer e a doença de Parkinson até o uso de esteróides e psicose ou um distúrbio de personalidade.

Imagens de Coloque em parecendo trêmulos e ansiosos em frente à Catedral Cristo Salvador de Moscou alimentaram ainda mais os rumores.

Durante a breve sequência do serviço, Coloque em foi visto mastigando os lábios e inquieto enquanto falava apenas uma vez em coro com a congregação dizendo “verdadeiramente, ele ressuscitou”.