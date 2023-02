Você pode ser multado se estiver com a CNH desta forma

Milhares de cidadãos brasileiros possuem a Carteira Nacional da Habilitação (CNH). A saber, o documento é um dos mais importantes, uma vez que, sem ele, o cidadão não é considerado legalmente habilitado para conduzir um automóvel.

Recentemente, o Governo Federal lançou um novo modelo da CNH. O novo formato está disponível para os motoristas, no entanto, muitos motoristas têm dúvidas se é preciso trocar o documento imediatamente ou não.

Sou obrigado a trocar a minha CNH em 2023?

A princípio, a troca da CNH será de forma gradual. Dessa forma, a sua obrigatoriedade não é instantânea. Assim, aqueles que possuem o modelo anterior da carteira poderá utilizá-lo até o fim da sua validade.

Logo, a emissão da nova CNH será necessária:

Quando condutores forem renovar a habilitação, devido ao vencimento da CNH;

No momento da emissão da carteira;

Caso haja necessidade alterar alguma informação que consta no documento;

Em casos nos quais será preciso adicionar uma nova categoria;

Em casos de reabilitação do condutor; e

Quando o condutor desejar substituir a CNH pela habilitação estrangeira.

O que mudou na carteira?

As alterações no documento foram realizadas para se adequarem ao modelo internacional. Desse modo, novos itens de segurança e visual foram implementados. Confira a lista:

Itens de segurança

Holograma de identificação;

Tinta fluorescente que brilha no escuro;

Itens de segurança visíveis somente com luz ultravioleta.

Reformulação do documento

Código MRZ utilizado em passaportes, permitindo o uso da habilitação em outros países;

Os motoristas poderão usar o nome social e filiação afetiva;

Tabela no verso do documento indicando quais veículos o motorista poderá conduzir;

Letra “P” indicando Permissão para dirigir e letra “D” indicando a CNH definitiva;

A assinatura do condutor abaixo da foto.

Motoristas terão que renovar CNH a cada 3 anos

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já está sendo emitida no país. Após a atualização, o documento está sendo produzido com um novo design e proporcionando mais segurança aos motoristas.

É importante salientar que, com as mudanças na CNH, a validade de renovação do documento passou a ser diferente para alguns condutores.

Quem deve renovar CNH a cada 3 anos?

Como já mencionado, após as mudanças feitas no documento, o tempo de validade também foi alterado, sendo divido por idade entre os condutores. Por esse motivo, é de extrema importância que os motoristas se atentem à nova regra, visto que se perderem o prazo, estarão com a CNH vencida.

De acordo com as novas regras, o sistema de renovação da CNH funciona assim:

Validade de 10 anos: para pessoas com até 49 anos;

Validade de 5 anos: para pessoas com idade entre 50 e 69 anos;

Validade de 3 anos: para pessoas com idade a partir de 70 anos