Você sabe o que foi o American Way of Life?

American Way of Life: um resumo completo para as suas provas

O termo “American Way of Life” é usado para definir uma ideologia nacionalista que surgiu nos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial.

o tópico pode ser cobrado por perguntas de história das mais variadas provas do país, mas principalmente naquelas de vestibulares e da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para que você consiga estudar da melhor forma possível, o artigo de hoje preparou um resumo com aquilo que você precisa saber sobre a American Way of Life. Confira!

American Way of Life: definição e contexto

Após as duas guerras mundiais, os Estados Unidos passaram a divulgar um padrão de vida denominado de American Way of Life. Em uma tradução para o português: o estilo de vida americano.

O padrão supostamente determinava uma vida feliz, completa e com todas as regalias que o dinheiro pode comprar, sendo marcado pelo consumismo, por um padrão social e pela crença em valores democráticos liberais.

O estilo de vida americano surgiria primeiramente após a Primeira Guerra Mundial. Porém, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o referido padrão de vida volta a ser utilizado e pregado.

American Way of Life: características

Como forma de esquecer os horrores vivenciados da Primeira Guerra Mundial, a busca pela felicidade se tornou uma constante dos estadunidenses da época. Ela encontrou lugar no consumismo, em que a aquisição de bens materiais transformava a vida dos americanos e os deixava longe da realidade das guerras.

O contexto foi possibilitado pela produção industrial do país. Os americanos possuíam uma grande indústria tecnológica e iniciaram a produção em massa de eletrônicos. Ao lado do crédito barato oferecido, a compra em grande escala foi impulsionada.

Além disso, foi nessa época que a venda de veículos aumentou. Henry Ford, criador da Ford, diminuiu os preços dos automóveis para vender mais. Assim, impulsionado pelo consumismo, o povo americano aproveitou a oportunidade.

American Way of Life: consequências

O American Way of Life não ficou livre de consequências, uma vez que ele acabou sendo impactado pela queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929.

A Crise de 1929 gerou um período de recessão para os EUA, ao lado de uma grave crise econômica. No entanto, com o fim dessa crise e no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, o American Way of Life retorna nas vidas dos americanos.

É nesse momento que os americanos passam a divulgar um padrão de felicidade que se espalha por todo o mundo e passa a ser considerado como o modelo de vida ideal. Assim, podemos afirmar que a ideia de consumo que existe atualmente e a busca pela felicidade através dos bens materiais são resultados do American Way.