Voo 1722 da United: o que causou um mergulho e quase um acidente no Havaí, como o piloto o salvou?

Back em 18 de dezembro de O voo 1722 da United Airlines partiu de Maui e estava subindo quando deu uma queda repentina e assustadora. Todos os passageiros do Jato Boeing 777 ficaram atordoados quando o avião despencou repentinamente 1.400 pés, de acordo com relatórios. Eventualmente, ele ganhou equilíbrio e voltou à normalidade a apenas 775 pés de altitude. O avião pousou com segurança em San Francisco 27 ​​minutos antes do esperado, mas este acidente se soma a um número preocupante de incidentes no ar no ano passado. Essa perda repentina de altitude aconteceu apenas 71 segundos após a decolagem de Aeroporto de Kahului, de acordo com o site da aviação Flightradar24.

O que causou a queda do avião da United Airlines?

A organização que investiga eventos como este é o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), eles estão prestes a produzir um relatório detalhado sobre o incidente e o entregarão três semanas a partir de hoje. Pelas informações atualmente disponíveis ao público, houve tempestade naquele dia e pode ter sido um fator que causou esse acidente quase fatal. Nenhum passageiro ficou ferido durante o incidente, embora todos estivessem realmente morrendo de medo. Nesta subida, os passageiros e tripulantes suportaram forças de quase 2,7 vezes a força de gravidade.

Isso aconteceu após o mergulho e antes de atingir uma altitude mais estável de 33.000 pés a fim de continuar sua trajetória. Não há detalhes dos controladores de tráfego aéreo em Havaí foram relatados ainda, mas eles provavelmente aparecerão no relatório. Nem mesmo as gravações de rádio mencionam nada sobre o mergulho. A causa deste incidente foi mais do que provável relacionada ao clima, já que o alerta de inundação repentina estava em vigor naquela noite na área. Saberemos mais detalhes sobre este incidente quando o relatório for divulgado.