Vyttra Diagnósticos ABRE VAGAS para Assistente Fiscal, Aprendiz e mais!

A Vyttra Diagnósticos, a maior empresa brasileira na fabricação e distribuição de equipamentos e reagentes para o mercado de diagnóstico in vitro, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, conheça quais são as vagas abertas:

Analista de Comercio Exterior Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Licitação Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Fiscal Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Aprendiz em Logística – Bragança Paulista – SP- Aprendiz;

Assistente Fiscal – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista em Produtos – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo e Remoto – Banco de talentos.

Mais sobre a Vyttra Diagnósticos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Vyttra, é válido destacar que, com foco na vanguarda tecnológica e na excelência de atendimento, a Vyttra disponibiliza o maior portfólio de produtos no Brasil para o mercado de diagnóstico in vitro, com itens produzidos em sua unidade fabril, localizada em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Além disso, também conta com os melhores fornecedores do mercado. Está em movimento para buscar soluções inovadoras que atendam laboratórios, hospitais, bancos de sangue e clínicas veterinárias com qualidade e confiabilidade.

Por fim, conta com mais de 300 colaboradores que acreditam que um diagnóstico preciso, preventivo, ágil e de fácil acesso é fundamental para prover qualidade de vida as pessoas.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!