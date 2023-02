Wanda Nara considera dar salto para plataformas adultas: Continuaremos conversando

Nhoje em dia é uma tendência bastante comum as celebridades terem seus perfis no OnlyFans ou DivasPlay, onde eles carregam conteúdo adulto pelo qual cobram dinheiro. Em uma de suas últimas postagens no Instagram, Wanda Nara admitiu seu interesse em resposta a uma pergunta de um seguidor.

“Eles me ofereceram para ser a imagem global. Hoje meus compromissos me impedem de fazer isso. Continuaremos falando sobre isso depois”, Nara respondeu.

“Hoje estou focado em dirigir e em um filme que exige muito tempo e exclusividade em algumas coisas.

Mas Wanda também respondeu a perguntas sobre seu relacionamento com L-Ganteque se tornou um dos assuntos mais comentados de 2022. Ao ser questionada se ainda mantinham contato, ela foi clara.

“Acho que com Elian seremos amigos para sempre”, acrescentou.

Ela também foi questionada sobre a eterna pergunta que assombra Wanda: “Você está solteira?” Ao que ela respondeu:

“É a pergunta do ano, ou não? Não sei se é a resposta certa porque vivo rodeada de amor, amigos, família e muitas invenções”, declarou.

Ela negou um possível reencontro com Mauro Icardi

Embora ela tenha revelado que ele tentou reconquistá-la em várias ocasiões, ela foi forte em sua determinação. “De vez em quando ele tenta. Ele me disse: ‘Não vou desistir’. Mas sei que se nos encontrarmos de novo, e daqui a dois meses eu lhe contar sobre uma nova oferta de emprego, estaremos o mesmo ponto de partida.”