Wanda Nara incendeia a mídia social com twerk sensual: como a genética é ruim

Wana Nara está acostumada a ser notícia pelos mais diversos motivos, desde sua relação com Mauro Icardias mensagens com L-Gante ou suas poses no Instagram.

Desta vez, ela mais uma vez ganhou as manchetes graças ao Carnaval no Brasil, sendo uma das influenciadores de maior destaque nas mídias sociais.

A empresária argentina voltou a bombar a internet ao dançar com a irmã, Zaira Nara. Por um lado, Wanda exibiu seus movimentos de dança no estilo Twerking, que acabou compartilhando em sua conta pessoal no Instagram. Além disso, no processo ela deixou uma mensagem que chamou muita atenção: “Desculpe por tão pouco, como a genética é ruim”.

Wanda Nara e seu sensual Twerking no carnaval brasileiro: “Como é ruim a genética”Wanda Nara

Não foi a única história que ela compartilhou, pois ela vivenciou o evento de perto com seus seguidores, revelando vários detalhes e mostrando vários vídeos dela curtindo a festa.

No processo ela não esqueceu Mauroa quem desejou feliz aniversário ao postar uma foto do jogador com as filhas.

“Que Deus sempre lhe dê saúde. Tudo o mais você tem em abundância. Parabéns para você. Aproveite com o melhor que eu te dei na minha vida”, escreveu ela.

No final das contas, de qualquer forma, o que mais chamou a atenção em suas redes sociais foi a referida dança, que recebeu muitos comentários por meio de uma postagem fixa em que mostra sua roupa antes de ir ao carnaval.