Wanda Nara incendeia as redes sociais com seu novo visual: “mais sexy do que nunca”

Wanda Nara impressionou os fãs com seu último look. A modelo argentina pintou o cabelo de castanho, que é sua cor natural, e o Instagram não se cansa.

Foi em janeiro que Wanda anunciou o novo visual no Instagram, ao postar um vídeo com a legenda “O que vamos fazer com essa morena, fica ou sai?”, exibindo seu visual morena.

Milhares de fãs foram aos comentários para elogiar a mudança. Muitos apontaram que ela parecia mais jovem com a cor natural do cabelo. “Definitivamente fica mil vezes melhor em você com essa cor, até faz você parecer mais jovem”, disse um comentário que recebeu centenas de curtidas.

Depois de recentemente se separar (novamente) com Mauro Icardi, a modelo vem mostrando o que está perdendo no Instagram. Na quarta-feira, ela postou mais uma foto mostrando seu lindo visual morena e figura incrível. ela pode ser vista posando sedutoramente em um espelho, vestindo um body rendado.

A foto recebida 600 mil curtidas e a legenda sugere que ela está seguindo em frente depois de terminar com Icardi. O primeiro amor de cada pessoa deve ser o seu próprio. Esta é para todos aqueles que sentem, sentiram ou se preparam para voltar a sentir o amor, sem nunca esquecer que o mais importante é o amor próprio.