Wanda Nara reage à provocação de L-Gante: A loira romântica voltou?

Sdedo L-Gante enviou outra mensagem para provocar Wanda Nara No instagram.

A empresária e celebridade argentina postou uma foto dela, legendando-a com a frase ‘La ultima romantica’, que significa ‘a última romântica’.

Foi uma referência a L-Gante‘s hit ‘El ultimo romantico’, que foi lançado em outubro. Wanda participou do vídeo oficial, no qual ela deitava nua na cama com L-Gante.

“A loira romântica está de volta?” L-Gante perguntou Wanda no Instagram.

Vanda cativou seus fãs com seu último look. A modelo argentina pintou o cabelo de castanho, que é sua cor natural, e seus seguidores no Instagram adoram.

É por isso que, depois L-GanteEm seu comentário, ela esclareceu que qualquer mudança de visual viria com uma mudança radical de atitude.

“Menos romântico e mais vingativo do que nunca”, respondeu ela.

Então, L-Gante postou um revirando os olhos e um emoji surpreso respondendo: “Uau, uau, uau”.

Mensagens trocadas no passado

A última vez que os dois trocaram mensagem pública foi quando a modelo surpreendeu a todos com seu novo visual.

“O que fazemos com essa morena? Devemos mantê-la? Deve ir embora? Diga para ficar”, observou ele.

Vanda respondeu ao signatário: “Vou ficar, vou ficar, fiquei”.

Apesar dos rumores de um suposto caso entre eles, Vanda negou tudo porque prefere ficar sozinha depois de vários anos casada com Mauro Icardi.

“Ele é super amigo e temos um relacionamento muito bom”, explicou ela.