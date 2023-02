Wang Jeung-hun e Alejandro del Rey mantêm uma forma incrível no Singapore Classic

Wang Jung-hun e Alexandre do Rei ambos acertaram 6 abaixo de 66 no sábado para se sentar no topo da tabela de classificação após três rodadas de o clássico de Singapura.

Ambos tinham 14 abaixo de 202 no geral. O inglês Richard Mansell estava um tiro atrás depois de acertar um 65.

Quatro outros ficaram fora do ritmo: Tom McKibbin, Nathan Kimsey, Sami Valimaki e Marcel Schneider. Wang teve birdies em seis dos últimos sete buracos para assumir a liderança.

McKibbin, um jovem de 20 anos da Irlanda do Norte, foi o líder do primeiro turno depois de acertar um 64.