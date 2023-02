Warner Bros processa Paramount por causa de South Park

Warner Bros. Discovery Inc. está processando Paramount globaldizendo que seu concorrente exibiu novos episódios da popular série de comédia animada “Parque Sul” depois que a Warner pagou pelos direitos exclusivos.

A Warner diz que assinou um contrato em 2019 pagando mais de US$ 500 milhões pelos direitos dos episódios existentes e novos do programa irreverente, de acordo com um processo aberto na sexta-feira na Suprema Corte do Estado de Nova York.

HBO Maxplataforma de streaming da Warner, estava programada para receber os primeiros episódios de uma nova temporada de “South Park” em 2020. Mas a empresa foi informada que a pandemia interrompeu a produção, diz o processo.

Apesar dos direitos exclusivos da Warner sobre o programa até 2025, a empresa alega que a South Park Digital Studios, que produz os programas e é apontada como ré no processo, ofereceu dois especiais com tema pandêmico à Paramount, que os exibiu em setembro de 2020 e Março de 2021.

O processo alega que os especiais pandêmicos deveriam ter sido oferecidos à Warner sob o contrato inicial. O movimento, chamado de “truque verbal” no processo, levou os fãs do programa à plataforma concorrente da Paramount. Quase todos os episódios de South Park estreiam no Comedy Central, um dos canais a cabo da Paramount, diz o processo.

Os criadores do programa, Matt Stone e Trey Parker, que lançaram o programa em 1997 e supervisionam a franquia, não foram citados no processo.

Ganhar os direitos de transmissão de “South Park” é um processo competitivo devido ao mercado potencialmente lucrativo que atrai mais assinantes, anunciantes e uma base de fãs leais que, segundo o processo da Warner, consiste principalmente de jovens adultos.

O processo judicial de 24 páginas também cita um acordo de US$ 900 milhões em 2021 entre uma subsidiária da Paramount e a South Park Digital Studios para conteúdo exclusivo no serviço de streaming Paramount Plus, lançado no mesmo ano.

Quanto a Warner pagou por episódio de South Park?

A Warner afirma que o acordo foi um “esquema” deliberado entre a Paramount, sua subsidiária MTV Entertainment Studios e a South Park Digital Studios para “desviar o máximo possível do novo conteúdo de South Park para a Paramount Plus, a fim de impulsionar a nascente plataforma de streaming”.

A Warner pagou $ 1.687.500 por episódio e alega que ainda não recebeu todos os episódios cobertos pelo contrato, resultando em danos de mais de $ 200 milhões.

A Paramount Global não respondeu imediatamente aos e-mails da Associated Press em busca de comentários sobre o processo.