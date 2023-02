Warriors quase perde grande vantagem sobre Doncic-less Mavericks após lesão de Curry

Tele Golden State Warriors segurou o Dallas Mavericks Sábado à noite no Chase Center, apesar de ter sido superado após Stephen Curry deixou o jogo com uma lesão no joelho no terceiro quarto.

Curry, 34, marcou 21 pontos antes de sofrer a lesão ao defender Dorian Finney-Smith em uma unidade para a borda.

Steph Curry brinca ao vivo na transmissão da TNT sobre o jogo de golfe de Andre Iguodala

Ele foi excluído do jogo no meio do quarto período. Os raios-X foram supostamente negativos e ele passará por testes de ressonância magnética para uma avaliação mais aprofundada.

Na sua ausência, Draymond Verde intensificou alguns figurões, especialmente quando Dallas ameaçou reduzir o déficit de volta para um dígito.

Mavericks estavam sem Luka Doncic, Christian Wood ou Cola máximae mostrou logo no início, perdendo por 23-40 após o primeiro quadro.

Mavericks cortam déficit, Warriors se mantêm firmes

Eles conseguiram reduzir o déficit para um dígito no segundo quarto, antes que o Golden State começasse a drenar tudo para mais uma vez liderar por 15 no intervalo.

Faltando menos de três minutos para o final da estrofe, Spencer Dinwiddie mais uma vez fez um jogo de um dígito (8) com alguns lances livres.

Green, 32, então bloqueou a tentativa de Finney-Smith de profundidade, levando a um contra-ataque rápido que Jordan Poole quase concluído.

Tim Hardaway Jr.. marcou um triplo para torná-lo um jogo de cinco pontos após um desafio bem-sucedido do técnico principal Jason Kidd manteve Poole fora da linha de lance livre. Poole lutou a noite toda, acertando 1 de 6 em campo para apenas três pontos em 27 minutos saindo do banco.

Kevon Looney vence para Warriors vs. Mavericks

Kevon Looney conseguiu acertar alguns chutes da faixa de caridade para congelar o jogo depois que o Golden State passou mais de quatro minutos sem marcar um único ponto.

Uma virada no final do Dallas selou a vitória do time da casa, que já perdeu oito vantagem de dois dígitos no quarto período desta temporada.

Klay Thompson e JaMychal Green contribuiu para a vitória com 14 pontos, Green somou 17 e Looney fez 10. Jonathan Kuminga e Donte DiVincenzo cada um marcou 13 pontos.

Dinwiddie (23) e Hardaway Jr. (22) somaram 50 pontos e fizeram de tudo para colocar seu time de volta no jogo. Mavericks visitam o Utah Jazz na segunda-feira, enquanto o Warriors recebe o trovão da cidade de oklahoma.