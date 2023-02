Wembanyama: quero estar com a França na Copa do Mundo no próximo verão

Tele jogador de basquete francês Victor Wembanyama confirmou que seu desejo é “estar com a seleção na Copa do Mundo do próximo verão”, apesar das possíveis incompatibilidades que podem surgir com seus compromissos caso seja escolhido o número um no draft da NBA, posição em que muitos o colocam.

“Não quero perder a Copa do Mundo da Fiba com minha seleção. Estarei lá. É muito importante para mim defender meu país”, disse. O animal disse do campo de treinamento da seleção francesa, com quem se prepara para as janelas da Fiba.

Na mesma veia, André Albicycapitão e jogador do Gran Canaria, disse: “Sinto-me bem mentalmente para fazer uma pausa no trabalho do clube, para ver coisas diferentes, embora esteja indo muito bem com o meu clube.

“Esta convocação me dá energia. Mudar o ambiente e vir com a seleção me dá uma vantagem. É tudo muito positivo para mim.”

O animal tem impressionantes 2,19 metros de altura e ainda tem apenas 19 anos. Essa é uma grande parte do motivo pelo qual ele é uma das perspectivas mais empolgantes do mundo do basquete no momento.

O francês joga atualmente pelo Metropolitanos 92 que estão baseados na área de Paris.

O animal iniciou sua carreira profissional com Nanterre 92 do LNB Pro A em 2019. Dois anos depois, mudou-se para a ASVEL e conquistou o título do Pro A em sua única temporada com a equipe.