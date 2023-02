Westbrook sobre rumores comerciais envolvendo ele: “Esta liga é um negócio”

euo armador do Los Angeles Lakers, Russell Westbrook, descartou os rumores sobre ser incluído em um potencial comercial de grande sucesso com a estrela do Brooklyn Nets, Kyrie Irving, no sábado.

Quando questionado por repórteres na entrevista pós-jogo se sentiu alguma pressão ao ouvir seu nome em rumores comerciais, Westbrook simplesmente disse “Não, não sinto”.

“Como eu disse, eu sabia que isso era um negócio desde que eu tinha 18, 19 anos, desde que entrei nele”, acrescentou Westbrook. “Meu pai me ensinou que, nessa idade, chegar a esta liga é um negócio, e as pessoas tomam qualquer decisão que tomem. E vou me certificar de que estou pronto e profissional, como sempre fui e sempre serei.”

Antes da derrota do Lakers por 131 a 126 para o New Orleans Pelicans, Westbrook foi listado como questionável com uma doença que gerou especulações sobre uma negociação iminente.

No entanto, o veterano armador acabou entrando na partida e terminou com 15 pontos.